6 maggio 2021

Nel primo trimestre i ricavi di Finnlines sono diminuiti del -5,0%

Costi operativi in crescita del +1,4%

Finnlines, la compagnia del gruppo armatoriale italiano Grimaldi che opera servizi marittimi e portuali in Nord Europa e Scandinavia, ha chiuso i primi tre mesi del 2021 con ricavi pari a 124,1 milioni di euro, con una flessione del -5,0% sullo stesso periodo dello scorso anno. I costi operativi sono cresciuti del +1,4% a 110,2 milioni di euro. L'utile operativo è ammontato a 14,1 milioni di euro (-36,1%) e l'utile netto a 13,2 milioni di euro (-36,3%).

Il presidente e amministratore delegato della Finnlines, Emanuele Grimaldi, ha spiegato che la riduzione di 6,4 milioni di euro del fatturato è stata causata dall'impatto della pandemia di coronavirus che nel primo trimestre dello scorso anno non aveva ancora manifestato effetti, mentre quest'anno ha determinato una riduzione di 2,7 milioni di euro dei ricavi derivanti dal trasporto passeggeri. Inoltre - ha precisato - un effetto negativo è stato determinato da livelli inferiori del surcharge per il bunker.

Nel primo trimestre di quest'anno la flotta della Finnlines ha trasportato 101mila passeggeri (121mila nei primi tre mesi del 2020), 44mila auto (41mila), 187mila unità di carico (186mila) e 305mila tonnellate di carichi non unitizzabili (247mila).



