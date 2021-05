6 maggio 2021

Forum di Assocostieri e Assarmatori sul ruolo dei combustibili alternativi nello shipping

Si terrà il 19 maggio in videoconferenza

Assocostieri e Assarmatori hanno organizzato per il prossimo 19 maggio un forum su “Il ruolo dei combustibili alternativi nella transizione energetica del comparto marittimo” nel corso del quale rappresentanti di istituzioni, associazioni e imprese della logistica energetica e del comparto armatoriale si confronteranno sul ruolo del gas naturale liquefatto nei trasporti marittimi. In particolare, sarà affrontato il tema del ruolo dei combustibili alternativi nella transizione energetica del comparto marittimo, mettendo in relazione il mondo delle infrastrutture GNL con il settore armatoriale.



Programma

ore 10.30 Saluti introduttivi

Marika Venturi

Presidente Assocostieri 10.40 Saluti introduttivi

Stefano Messina

Presidente Assarmatori 10.50 Il valore del procedimento ambientale nello sviluppo dei combustibili alternativi

Massimiliano Atelli

Presidente Commissione VIA-VAS / MiTE 11:10 Tavola rotonda

Valentina Infante

Head of LNG and storage infrastructures Edison

Maurizio Zangrandi

Amministratore delegato di GNL Italia e OLT

Marika Venturi

Institutional Relations, Regulation and Commercial Manager di OLT

Antonio Nicotra

Olbia LNG

Dario Soria

Direttore Generale Assocostieri

Andrea Annunziata

Presidente AdSP del Mar Tirreno Centrale

Stefano Beduschi

Deputy Senior Vice President Italia Marittima e Consigliere di Assarmatori

Michele Francioni

Senior Vice President MSC Cruises

Mattia Canevari

Energy & Biosafety Manager GNV

Vincenzo Franza

Presidente di Caronte Tourist Isole Minori Modera Angelo Scorza

Direttore Responsabile Ship2Shore 13:00 Conclusioni

Pasquale Russo

Segretario Generale di Conftrasporto



