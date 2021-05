6 maggio 2021

Nel primo trimestre del 2021 il traffico delle merci nel porto di Venezia è diminuito del -4,9%

Calo delle merci varie e delle rinfuse liquide. Tornano in crescita le rinfuse solide

Nel primo trimestre del 2021, per il decimo periodo trimestrale consecutivo, il traffico delle merci movimentato dal porto di Venezia ha registrato una flessione essendo ammontato a 5,51 milioni di tonnellate, con un calo del -4,9% sul primo trimestre dello scorso anno, di cui 4,40 milioni di tonnellate di merci allo sbarco (-3,1%) e 1,12 milioni di tonnellate all'imbarco (-11,3%).

Il traffico complessivo delle merci varie, in diminuzione ormai da sei trimestri, ha totalizzato 2,17 milioni di tonnellate (-9,1%), di cui 1,23 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-11,6%) realizzate con una movimentazione di container pari a 124mila teu (-11,5%), 400mila tonnellate di rotabili (+0,1%) e 545mila tonnellate di altre merci varie (-9,5%).

Il traffico delle rinfuse secche, invece, ha concluso un periodo di nove trimestri di trend negativo segnando un incremento del +10,5% essendo state movimentate globalmente 1,33 milioni di tonnellate, incluse 450mila tonnellate di prodotti metallurgici (+7,4%), 301mila tonnellate di mangimi, foraggi e semi oleosi (-10,0%), 134mila tonnellate di carbone e lignite (-8,4%), 113mila tonnellate di minerali e materiali da costruzione (+20,7%), 80mila tonnellate di cereali (+17,4%), 45mila tonnellate di prodotti chimici (+31,8%) e 206mila tonnellate di altre rinfuse solide (+93,1%).

Le rinfuse liquide sono calate del -8,7% attestandosi a 2,02 milioni di tonnellate, di cui 1,69 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-9,7%), 275mila tonnellate di prodotti chimici (+0,1%) e 49mila tonnellate di altri carichi liquidi (-18,7%).

Sempre fermo il traffico crocieristico rispetto a quasi 6mila passeggeri nel primo trimestre del 2020.









