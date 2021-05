7 maggio 2021

Il servizio di continuità territoriale sulla rotta marittima Civitavecchia-Olbia sarà garantito senza oneri pubblici

Durante l'inverno il collegamento sarà svolto dagli stessi armatori autorizzati ad effettuare il servizio nella stagione estiva

Nei prossimi 24 mesi, a partire dal mese corrente, il servizio marittimo pubblico di continuità territoriale sulla rotta Civitavecchia-Olbia, che si effettua nel periodo invernale dal primo ottobre al 31 maggio quando il collegamento non è richiesto per soddisfare i flussi turistici, sarà garantito senza più oneri per lo Stato. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha reso noto che le tre imprese di navigazione autorizzate, Grandi Navi Veloci, Compagnia Italiana Navigazione e Grimaldi Euromed, rispondendo positivamente alla procedura attivata dal dicastero, hanno accettato infatti di effettuare i collegamenti tra Civitavecchia e Olbia nella stagione invernale garantendo così la continuità territoriale e il rispetto degli obblighi di servizio pubblico quale condizione per operare nel corso della stagione estiva. Gli obblighi di servizio prevedono lo svolgimento di un collegamento notturno con frequenza giornaliera andata e ritorno mediante l'utilizzo di due navi.

Il Ministero ha reso noto di aver approvato a tal fine, in via sperimentale e in prima applicazione del nuovo regime, il piano operativo congiunto presentato dai tre armatori al fine di ripartire gli oneri di servizio pubblico con modalità eque limitatamente al mese di maggio 2021. Il dicastero ha precisato che il meccanismo di ripartizione degli oneri per il servizio di continuità territoriale che riprenderà il primo ottobre 2021 potrà poi essere rivisto per assicurare il miglior soddisfacimento delle esigenze di collegamento.

Relativamente invece alla stagione estiva (primo giugno - 30 settembre) gli armatori dovranno determinare la propria offerta commerciale in piena autonomia al fine di garantire agli utenti dei servizi merci e passeggeri la possibilità di beneficiare di tariffe pienamente concorrenziali.

Il Ministero ha precisato che sulla linea è sempre consentito alle altre imprese di navigazione interessate la possibilità di presentare richiesta di autorizzazione ad operare a condizione dell'integrale accettazione degli obblighi di servizio pubblico relativi al periodo compreso tra il primo ottobre e il 31 maggio di ciascun anno, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previsti dall'Avviso del Ministero (n. 2069 del 22 gennaio 2021).



