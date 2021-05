7 maggio 2021

APM Terminals stringe un accordo per lo sviluppo della nuova area portuale di Plaquemines, in Louisiana

Il terminal per contenitori potrà accogliere navi da 22.000 teu

Il porto di Plaquemines, in Louisiana, ha stretto un accordo con APM Terminals, società terminalista del gruppo armatoriale A.P. Møller-Mærsk, per lo sviluppo del Plaquemines Port Hrbor and Terminal District (PPHTD) e per la possibile assegnazione alla società del gruppo armatoriale danese della gestione delle attività terminalistiche nell'area. La nuova area portuale, che coprirà mille acri, sarà situata sul fiume Mississippi a 50 miglia dal Golfo del Messico. Pur essendo un porto fluviale, la prima fase del progetto prevede che la nuova area portuale possa accogliere navi portacontainer della capacità di 22.000 teu.







