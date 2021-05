7 maggio 2021

Evergreen archivia il miglior trimestre della sua storia

I ricavi sono aumentati del +106,9%

Dall'avvento della containerizzazione assai raramente, per non dire mai, una veterana compagnia di navigazione del settore aveva registrato un'impennata dei propri risultati economici come quella sperimentata dalla taiwanese Evergreen Marine Corporation nel primo trimestre di quest'anno, eccezionale rialzo che non è stato effetto di acquisizioni di nuove attività ma di un evento straordinario e del suo impatto sui sistemi economici mondiali. La pandemia di Covid-19, lo dimostrano ormai senza ombra di dubbio i risultati finanziari delle principali società del settore, non ha avuto ripercussioni negative sulle compagnie marittime containerizzate. Al contrario, mai come prima nella storia della containerizzazione le maggiori aziende di questo mercato hanno tutte conseguito risultati finanziari record.

Eloquente, a questo proposito, la lettura del bilancio del primo trimestre del 2021 dell'Evergreen. Il conto economico record mostra ricavi pari a 89,9 miliardi di dollari di Taiwan (3,2 miliardi di dollari USA), con uno straordinario incremento del +106,9% rispetto a 43,5 miliardi di dollari taiwanesi nei primi tre mesi dello scorso anno. Limitato, invece, l'aumento dei costi operativi che sono ammontati a 43,3 miliardi di dollari di Taiwan (+6,9%). L'utile operativo è stato di 44,0 miliardi di dollari di Taiwan (+8.760,5%). Evergreen ha concluso il primo trimestre di quest'anno con un utile netto di ben 40,9 miliardi di dollari di Taiwan rispetto ad una perdita netta di -733,1 milioni nel primo trimestre del 2020.





