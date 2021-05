7 maggio 2021

Giampieri annuncia la sua disponibilità alla candidatura alla presidenza di Assoporti

La nomina spetterà all'assemblea che si riunirà martedì

Rodolfo Giampieri, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ha sciolto le riserve di ordine personale e ha annunciato la sua disponibilità alla candidatura alla presidenza dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), carica per la quale nei giorni scorsi era stato indicato all'unanimità dall'assemblea dei soci.

«Ringrazio ancora - ha dichiarato Giampieri - tutti i colleghi presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per questa inaspettata ma gradita proposta e per la fiducia e l'affetto che hanno dimostrato verso la mia figura. Avevo chiesto una decina di giorni per poter decidere e dopo una necessaria e profonda riflessione sulla richiesta, legata all'importanza e alla responsabilità di questo ruolo, ho deciso di rispondere “presente” e di accettare la candidatura. Decisione che ho subito comunicato al presidente di Assoporti, Daniele Rossi. Sarà l'assemblea di Assoporti, convocata per martedì 11 maggio, a decidere chi guiderà la nostra associazione».



