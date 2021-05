7 maggio 2021

Nella flotta di Fratelli Cosulich entrerà una nuova bettolina della capacità di 8.000 mc di LNG e MGO

L'investimento per la costruzione dell'imbarcazione è di circa 45 milioni di dollari

Il gruppo Fratelli Cosulich ha emesso un ordine nei confronti del cantiere navale cinese Nantong CIMC Sinopacific Offshore and Engineering Co. (CIMC SOE) per la costruzione di una LNG Bunkering Vessel che, con circa 5.300 tonnellate di portata lorda, potrà trasportare oltre 8.000 metri cubi di gas naturale liquefatto e di gasolio MGO destinati al bunkeraggio. Il valore totale dell'investimento per la costruzione della bettolina è di circa 45 milioni di dollari.

Si prevede che la consegna della LNG Bunkering Vessel avverrà nell'estate del 2023 e l'operatività della nuova unità, che sarà la dodicesima nella flotta del gruppo (sei general cargo vessel e sei bettoline), verrà gestita dalla società ad-hoc di recente costituzione Fratelli Cosulich LNG Srl.

Il gruppo italiano ha specificato che, poiché il progetto per la nuova bettolina offre un contributo alla decarbonizzazione del trasporto marittimo implementando soluzioni di bunkeraggio di GNL nel Mar Mediterraneo, potrebbe ricevere una sovvenzione di 4,5 milioni di euro dall'Unione Europea nell'ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) di cui la Cassa Depositi e Prestiti è implementing partner per la Commissione Europea.



