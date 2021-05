10 maggio 2021

APM Terminals cede il container terminal nell'area portuale Maasvlakte di Rotterdam alla Hutchison Ports

Ha una capacità di traffico annua di oltre 3,3 milioni di teu

APM Terminals, la società terminalista del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, cederà la gestione del container terminal nell'area portuale Maasvlakte di Rotterdam, che attualmente è operato dalla società integralmente controllata APM Terminals Rotterdam, alla Hutchison Ports Netherlands del gruppo terminalista Hutchison Ports, che fa capo alla CK Hutchison Holdings di Hong Kong.

Il terminal di APM Terminals Rotterdam alla calata Europahaven, che ha una banchina di 1.600 metri lineari dotata di 13 gru ship-to-shore e una capacità di traffico annua di oltre 3,3 milioni di teu, è adiacente al container terminal ECT Delta gestito dalla Hutchison Ports alla calata Amazonehaven dell'area portuale Maasvlakte.

Commentando l'acquisizione, l'amministratore delegato di Hutchison Ports Europe, Clemence Cheng, ha ricordato che la società di Hong Kong gestisce già la maggior parte del traffico containerizzato del porto olandese attraverso i terminal Delta ed Euromax di Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT). Cheng ha precisato che l'approdo olandese ceduto da APM Terminals continuerà a gestire le attuali attività al terminal della Maersk Line, la compagnia di navigazione del gruppo armatoriale danese.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail