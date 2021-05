11 maggio 2021

Nel PNRR è inclusa la realizzazione dell'ultimo miglio ferroviario nel porto di Augusta

Costo dell'opera: 50 milioni di euro

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha reso noto che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è incluso l'intervento per la realizzazione dell'ultimo miglio ferroviario nel porto di Augusta, che sarà quindi collegato alla rete ferrata esistente sulla tratta Messina-Siracusa. L'ente portuale ha specificato che calcoli preliminari stimano in 50 milioni di euro il costo dell'opera all'interno del porto siciliano.

L'AdSP ha precisato inoltre che, oltre ai lavori finanziati all'interno del PNRR, l'ente ha ottenuto finanziamenti, per un importo totale di 111,8 milioni di euro, destinati a svariate altre opere in entrambi i porti della Sicilia orientale quali, ad esempio, il nuovo terminal banchine container del porto commerciale di Augusta - I e II stralcio unificati; l'adeguamento di un tratto di banchina del porto commerciale di Augusta ed attrezzaggio con gru a portale - I stralcio; il completamento dei lavori di ripristino statico della diga foranea del porto di Augusta - I stralcio; la progettazione, il consolidamento e l'ampliamento della banchina di levante porto pescherecci - porto di Catania; la realizzazione di impianti fotovoltaici su pensiline ombreggianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree a parcheggio presso i porti di Augusta e Catania, ed altre opere.



