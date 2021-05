12 maggio 2021

Porto di Gioia Tauro, avviati i lavori di realizzazione della banchina di ponente

A giorni inizieranno le operazioni di caratterizzazione dei sedimi portuali

Stamani nel porto di Gioia Tauro sono stati avviati i lavori di realizzazione della banchina di ponente, appalto che è stato assegnato alla Fincosit e che interesserà una porzione di banchina lunga 400 metri circa. L'opera dovrà essere ultimata entro un anno dall'inizio dei lavori e sarà finalizzata alla creazione dell'accosto del bacino di carenaggio. Con l'esecuzione dell'appalto, del valore di circa 12,6 milioni di euro, si giungerà così al completamento del banchinamento del canale portuale che in questo tratto avrà una profondità pari a -17 metri.

L'ente portuale dello scalo calabrese ha reso noto inoltre che a giorni inizieranno le operazioni di caratterizzazione dei sedimi portuali, con l'obiettivo di monitorare lo stato di salute ambientale dei sedimenti a compimento dei lavori infrastrutturali in corso lungo le banchine. Si tratta di un'attività richiesta per testare la composizione strutturale e biologica delle sue sabbie che, attraverso una gestione integrata ed ecosostenibile, vengono usate per il ripascimento del tratto di costa limitrofa al porto.



