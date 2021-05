12 maggio 2021

EMSA ed ECDC hanno pubblicato la prima revisione della guida per le crociere nell'era Covid

La prima versione risale a luglio 2020

Oggi la European Maritime Safety Agency (EMSA) e l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hanno pubblicato la prima revisione della loro guida per l'effettuazione delle attività crocieristiche alla luce della pandemia di Covid-19. La guida, che è stata inizialmente pubblicata lo scorso luglio, identifica le misure da adottare sulle navi e a terra per minimizzare il rischio di contagio e affronta i problemi relativi alla salute del passeggeri e degli equipaggi delle navi nonché delle comunità a terra.

Con la prima revisione la guida è stata aggiornata tenendo conto dei progressi medici e scientifici compiuti nell'affrontare la crisi sanitaria, principalmente con riferimento ai test per individuare il virus e alla vaccinazione. Inoltre sono state incluse nuove raccomandazioni, nuove linee guida e feedback raccolti dalle parti interessate.



