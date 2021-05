13 maggio 2021

Wan Hai Lines ordina quattro portacontainer da 13.100 teu a Samsung

L'investimento ammonterà a 445 milioni di dollari

La compagnia di navigazione Wan Hai Lines di Taipei continua a incrementare la consistenza della propria flotta di portacontainer che è costituita da circa 135 navi per una capacità di carico pari a 380mila teu a cui se ne aggiungeranno altre 30 già ordinate per un'ulteriore capacità di 130mila teu. Oggi, infatti, la compagnia ha annunciato un ordine al cantiere navale sudcoreano Samsung Heavy Industries (SHI) per la costruzione di quattro portacontenitori da 13.100 teu. L'investimento ammonterà a 445 milioni di dollari.







