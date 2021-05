14 maggio 2021

Nei primi tre mesi di quest'anno il valore dei nuovi ordini acquisiti da Fincantieri è cresciuto del +15,3%

Nel periodo i ricavi sono aumentati del +9,1%

Nei primi tre mesi di quest'anno i ricavi del gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri sono cresciuti del +9,1% salendo a 1,43 miliardi di euro, rispetto a 1,31 milioni di euro nel primo trimestre del 2020, di cui 1,28 miliardi nel segmento Shipbuilding (+12,8%) - inclusi 926 milioni nel settore delle navi da crociera (+11,6%) e 574 milioni in quello delle navi militari (+89,4%) -, 96 milioni nel segmento Offshore e navi speciali (-23,8%) e 232 milioni nel segmento Sistemi, componenti e servizi (+13,2%). L'EBITDA è ammontato a 101 milioni di euro (+40,3%), con un apporto di 100 milioni di euro dal segmento Shipbuilding (+40,8%).

Nel primo trimestre del 2021 il valore dei nuovi ordini acquisiti è stato di 339 milioni di euro (+15,3%), di cui 101 milioni nel segmento delle costruzioni navali (+21,7%), 145 milioni in quello Offshore e navi speciali (+25,0%) e 148 milioni nel segmento Sistemi, componenti e servizi (-5,7%).

«I risultati del primo trimestre - ha commentato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono - fotografano un'azienda in piena salute che, come previsto, conferma la guidance, registra ricavi in crescita e l'aumento della marginalità. Accanto a questi segnali positivi, che si accompagnano al lieve miglioramento del quadro economico complessivo in virtù anche dei progressi registrati sul fronte dell'emergenza pandemica, salutiamo con favore la cauta ripartenza delle crociere in Europa, alla quale farà seguito a breve il mercato statunitense. Ciò è reso possibile grazie ai rigidi protocolli sanitari adottati dalle società armatrici che rendono le loro navi totalmente sicure e alla tecnologia che nel frattempo abbiamo identificato per sanificare l'aria e ridurre la possibilità dei contagi. È importante segnalare - ha sottolineato Bono - il dato sulle prenotazioni per il 2022, che registra livelli in linea o migliori rispetto a quelli pre-Covid».





