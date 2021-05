14 maggio 2021

HMM registra ricavi e utile operativo trimestrali record

Nei primi tre mesi del 2021 la flotta di portacontenitori della compagnia ha trasportato 944mila teu (+6,7%)

Nel primo trimestre di quest'anno la società armatrice sudcoreana HMM ha registrato valori dei ricavi e dell'utile operativo mai così elevati nella propria storia. Il volume d'affari ha raggiunto la quota record di 2.428 miliardi di won (2,1 miliardi di dollari), con uno straordinario incremento del +84,9% rispetto a 1.313 miliardi nei primi tre mesi del 2020. La forte crescita è tutta addebitabile alle attività di trasporto marittimo containerizzato del gruppo armatoriale asiatico, la cui flotta di portacontenitori nel periodo trimestrale ha trasportato circa 944mila teu (+6,7%), con un nolo marittimo medio che è risultato in aumento del +125,7% sul primo trimestre del 2020 e del +48,4% sul quarto trimestre del 2020 (particolarmente rilevante l'incremento del nolo medio relativo ai collegamenti con l'Europa, con un +236,3% anno su anno e un +146,0% sul trimestre precedente; accentuato anche l'aumento del valore del nolo medio relativo ai collegamenti con le Americhe, con un +77,25 anno su anno e un +20,3% sull'ultimo trimestre del 2020).

Nel solo segmento dei container i ricavi, che hanno totalizzato il 93,1% del volume d'affari totale (l'84,6% nel primo trimestre del 2020), hanno segnato un aumento senza precedenti del +103,6%, rialzo attenuato dalla flessione del -15,5% segnata nel segmento del trasporto marittimo di rinfuse (con ricavi pari al 5,3% del totale, di cui il 69,9% relativi alle rinfuse solide e il 30,1% a quelle liquide). Assai più attenuata la crescita dei costi operativi che sono ammontati complessivamente a 1.329 miliardi di won (+7,4%).

Nei primi tre mesi del 2021 il valore dell'utile operativo ha raggiunto la quota record di 1.019 miliardi di won rispetto ad un valore di segno negativo per -2 miliardi nel corrispondente periodo dello scorso anno. HMM ha chiuso il primo trimestre di quest'anno con un utile netto di 154 miliardi di won rispetto ad una perdita netta di quasi -66 miliardi nello stesso periodo del 2020.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail