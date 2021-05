14 maggio 2021

Di Sarcina confermato segretario generale dell'AdSP del Mar Ligure Orientale

Votazione unanime del Comitato di gestione

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha accolto all'unanimità la proposta del presidente Mario Sommariva di confermare Francesco Di Sarcina nella carica di segretario generale dell'ente che gestisce i porti di La Spezia e di Marina di Carrara. Di Sarcina è stato segretario generale dell'AdSP ligure dal giugno 2017 e nell'ottobre scorso è stato nominato commissario straordinario dell'ente a seguito delle dimissioni della presidente Carla Roncallo. Con la nomina di Sommariva a presidente, ha mantenuto le funzioni di segretario generale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec