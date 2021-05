14 maggio 2021

Confetra conferma l'intenzione di seguire da vicino l'attuazione del PNRR

Russo: in questa fase storica tutti dobbiamo fare uno sforzo in più per offrire a governo e parlamento un contributo strategico e di vision che vada oltre il solito elenco di nodi irrisolti

In occasione della riunione odierna della giunta della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), alla quale ha partecipato Giuseppe Catalano, responsabile della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il presidente della Confederazione, Guido Nicolini, ha reso noto che Confetra ha comunicato al ministro Giovannini le proprie designazioni per i tavoli tecnici attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta - ha precisato Nicolini - dei rappresentanti di «Assiterminal, Assologistica, Federagenti e Fedepiloti per il Tavolo Porti e Mare, Assoferr, Fercargo, Assologistica e UIR per quello su infrastrutture ferroviarie ed intermodalità, Fedespedi seguirà Digitalizzazione e Semplificazioni».

Nel corso della riunione il direttore generale della Confetra, Ivano Russo, ha illustrato le principali prossime iniziative della Confederazione: «insediamo oggi - ha specificato - una Task Force Infrastrutture che avrà il compito di monitorare lo stato di avanzamento delle principali opere strumentali al decollo del trasporto merci, stiamo completando un position paper sulla storia delle politiche industriali per il settore ed un instant book sul tema dell'Ex Works. A giorni - ha aggiunto - lanceremo un progetto speciale di comunicazione ed animazione attorno ai temi ed agli obiettivi della Missione Mobilità del PNRR. Il 5 luglio saremo con Assoferr a Pietrarsa ed il 12 e 13 agli Stati Generali della Logistica meridionale promossi da Confetra Mezzogiorno. Infine, in collaborazione con IPSOS e SOS-Logistica, si sta lavorando ad un grande evento su sostenibilità, percezioni dell'opinione pubblica e contributo che la logistica può offrire al Green New Deal europeo».

«Le nostre attività di advocacy, dai controlli radiometrici al ristoro per i concessionari terminalisti portuali passando per la ripresa del Tavolo al MIMS per il rilancio del cargo aereo - ha proseguito Russo - non arretrano di un millimetro - ha concluso Russo - ma in questa fase storica tutti dobbiamo fare uno sforzo in più per offrire a governo e parlamento un contributo strategico e di vision che vada oltre il solito elenco di nodi irrisolti. Continueremo ad aggredirli tutti, sia chiaro, ma questo è il momento che il nostro quotidiano lavoro di rappresentanza si ponga l'obiettivo di contribuire con autorevolezza al ridisegno economico produttivo del Paese. Quel salto di qualità, che invochiamo per la politica, continuiamo intanto a farlo noi lanciando una ricca serie di attività di monitoraggio, studio, ricerca, comunicazione e animazione indispensabili a dare struttura e robustezza alle nostre analisi ed alle nostre richieste verso le istituzioni».



