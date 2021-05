19 maggio 2021

Ok dell'UE al sostegno pubblico ai terminalisti italiani attivi nel segmento dei passeggeri

Il programma di aiuti prevede fondi per 20 milioni di euro

La Commissione Europea ha autorizzato l'Italia, nel quadro degli aiuti alle attività economiche colpite dagli effetti dalla pandemia di Covid-19, a destinare fondi per 20 milioni di euro a sostegno delle imprese che gestiscono terminal portuali attivi nel segmento del traffico dei passeggeri. Il sostegno pubblico, in vigore sino al prossimo 31 dicembre, assumerà la forma di sovvenzioni dirette e sarà rivolto alle aziende di questo comparto che hanno registrato una significativa perdita di ricavi causata dal forte calo del traffico dei passeggeri dovuto alla crisi sanitaria.







