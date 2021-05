19 maggio 2021

Ad aprile i traffici delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado Ligure sono aumentati del +35,9% e 31,5%

Record per questo mese dei teu movimentati nello scalo del capoluogo ligure

Lo scorso mese il porto di Genova ha movimentato 4,08 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +35,9% sull'aprile 2020. Nel solo settore delle merci varie sono state movimentate 2,84 milioni di tonnellate (+29,4%), con un traffico di merci convenzionali che è ammontato a 771mila tonnellate (+74,4%) e con un traffico dei container che è stato pari a 230mila teu (+30,4%), quota che rappresenta il nuovo record relativo al mese di aprile mentre in termini di peso dei carichi containerizzati il totale è stato di 2,07 milioni di tonnellate (+18,1%), cifra che non corrisponde al record per il mese di aprile che è stato stabilito nell'aprile 2017 con 2,24 milioni di tonnellate. Nel comparto delle rinfuse liquide sono state movimentate 992mila tonnellate di merci convenzionali (+93,4%) e 52mila tonnellate di altri carichi (+2,1%), di cui 29mila tonnellate di prodotti chimici (-15,2%) e 24mila tonnellate di oli vegetali e vino (+35,6%). Il traffico delle rinfuse solide nel segmento commerciale è stato pari a 14mila tonnellate (-69,2%) e in quello industriale a 126mila tonnellate (-0,4%). Il traffico dei passeggeri è stato di 35mila persone (+565,6%), di cui 7mila crocieristi (+391,9%) e 27mila passeggeri dei traghetti (+635,2%).

Ad aprile 2021 il porto di Savona-Vado Ligure ha movimentato 1,34 milioni di tonnellate (+31,5%). Le merci varie si sono attestate a 647mila tonnellate (+68,6%), di cui 356mila tonnellate di rotabili (+122,4%), 217mila tonnellate di merci in container (+29,4%), 33mila tonnellate di frutta (-6,2%), 21mila tonnellate di prodotti forestali (+3,1%) e 19mila tonnellate di acciai. Le rinfuse liquide hanno totalizzato 492mila tonnellate (-3,5%), incluse 441mila tonnellate di petrolio grezzo (+20,2%), 40mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-68,5%) e 11mila tonnellate di altre rinfuse liquide (-28,2%). Le rinfuse secche sono state 198mila tonnellate (+60.4%), di cui 94mila tonnellate di carbone (+36,4%), 34mila tonnellate di cereali e semi oleosi (+220,5%), 9mila tonnellate di minerali e 61mila tonnellate di altre rinfuse solide (+38,6%). Sempre fermo a Savona il traffico dei passeggeri.



