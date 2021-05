20 maggio 2021

DFDS registra un netto miglioramento dei risultati finanziari

Decisa ripresa delle performance del gruppo nel Mediterraneo

Nel primo trimestre di quest'anno il gruppo danese DFDS, che opera servizi traghetto e logistici in Europa, ha registrato una notevole attenuazione del calo dei ricavi in atto dall'inizio del 2020 e un ritorno ad una crescita dei risultati finanziari dopo cinque trimestri consecutivi di trend negativo. Nei primi tre mesi del 2021 i ricavi sono ammontati a 3,77 miliardi di corone danesi (507 milioni di euro), con una flessione del -1,2% sullo stesso periodo dello scorso anno. EBITDA e utile operativo hanno segnato incrementi rispettivamente del +23,0% e +104,6% attestandosi a 750 milioni e 268 milioni di corone danesi. L'utile netto è ammontati a 172 milioni di corone danesi (+112,3%).

Nel primo trimestre del 2021 la flotta del gruppo ha trasportato oltre 10,2 milioni di metri lineari di carichi rotabili (+1,7%), 167mila tonnellate di merci (-13,9%) e 83mila passeggeri (-85,7%).

Le attività del gruppo nella sola regione del Mediterraneo, incentrate principalmente su trasporti dai porti turchi a quelli europei di Trieste, Bari, Patrasso, Marsiglia, Sète e Tarragona, hanno generato ricavi pari a 670 milioni di corone danesi (+15,3%) e un EBIT di 155 milioni di corone (+181,8%). Nella regione i carichi rotabili trasportati dalle navi della DFDS sono stati pari a quasi 1,2 milioni di metri lineari (+9,6%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec