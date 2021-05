24 maggio 2021

Webinar del Propeller Club di Trieste sui collegamenti ferroviari tra Europa ed Estremo Oriente

Si terrà domani con inizio alle ore 18

Il The International Propeller Club di Trieste ha organizzato per domani, con inizio alle ore 18.00, un webinar sul tema “Servizi ferroviari tra Europa e Far East: collegamenti in crescita e nuovi servizi dalle compagnie di navigazione - in futuro anche da Trieste?”. Relatori dell'incontro saranno Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Federico Pittaluga, amministratore delegato di Medlog Italia, Nicola Cavasin, key account manager Servizio Eurasia di Rail Cargo Austria, e Antonio Gurrieri, amministratore delegato di Alpe Adria. Modererà l'incontro il giornalista Riccardo Coretti.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec