24 maggio 2021

Progetto pilota per collegare il Molo V del porto di Trieste all'Interporto di Cervignano

Test con i due servizi ferroviari internazionali Norimberga-Trieste e Trieste-Karlsruhe

Nei giorni scorsi è stato avviato un progetto pilota che collegherà temporaneamente il Molo V del porto di Trieste all'Interporto di Cervignano, che diventerà “banchina temporanea” per un nuovo test su due servizi ferroviari internazionali già attivi sullo scalo giuliano: Norimberga-Trieste (in arrivo) e Trieste-Karlsruhe (in partenza). Il primo test ha visto partire sabato il treno da Norimberga con la nuova sosta presso l'impianto di Cervignano e l'arrivo odierno al molo V dello scalo giuliano grazie alla collaborazione con Mercitalia Rail, principale impresa ferroviaria nazionale.

La seconda fase di test si sperimenterà invece su un collegamento in partenza dal Molo V in direzione Karlsruhe, con il supporto di Adriafer, gestore unico di manovra e impresa ferroviaria di short-haulage del porto di Trieste. Anche questo treno sosterà presso l'impianto di Cervignano per ripartire il giorno successivo in direzione della Germania con l' impresa ferroviaria austriaca Eccorail che da pochi mesi ha iniziato ad operare diversi servizi ferroviari sul porto di Trieste.

L'operazione vede protagonisti oltre alla Samer Seaport, l'azienda che opera il terminal ro-ro al Molo V, e all'Interporto di Cervignano, la danese DFDS quale operatore ro-ro che da Trieste collega il Mediterraneo con il Mare del Nord anche attraverso il network ferroviario del porto giuliano, mentre ad Alpe Adria, che agisce quale integratore logistico e multimodale, spetta il ruolo di messa a sistema dell'operazione.

“Verificati e misurati i primi risultati - ha spiegato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino - sarà naturale attivare il coinvolgimento degli altri terminal portuali, degli altri interporti e delle compagnie marittime per offrire capacità e servizi a valore aggiunto anche nell'entroterra e rendere sempre più competitive le catene logistiche anche a servizio del sistema industriale del Friuli Venezia Giulia».

«Il progetto pilota - ha confermato l'amministratore delegato di Alpe Adria, Antonio Gurrieri - è open perché andrà ad attivare le sinergie con gli operatori e le altre imprese ferroviarie che gravitano o operano all'interno del sistema logistico regionale, così da poter garantire lo sviluppo neutrale, flessibile e sostenibile».



