25 maggio 2021

Tirrenia-CIN ha depositato una domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità

Prevista la cessione di alcuni asset

Ieri sera Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), la società che opera servizi traghetto con il marchio Tirrenia, ha depositato al Tribunale di Milano una domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità, iniziativa - ha specificato la compagnia - nell'ambito di un piano che, pur prevedendo la cessione di alcuni asset, «si basa sulla continuità aziendale, sul mantenimento dei posti di lavoro e delle rotte non prevedendo inoltre alcun tipo di contributo pubblico da convenzioni ma operando sempre in regime di libero mercato, tutto ciò anche in considerazione dei positivi risultati registrati nell'ultimo anno e dell'attuale trend ben al di sopra delle aspettative».







