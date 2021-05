25 maggio 2021

L'AdSP dell'Adriatico Meridionale acquista il terminal passeggeri privato de Il Mondo

L'ente portuale non rinuncia a realizzare un altro terminal passeggeri nella stessa area del porto di Brindisi

Oggi l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha sottoscritto un contratto preliminare di acquisto, per la somma di circa 1,12 milioni di euro, delle aree parcheggio per oltre 34mila metri quadri di proprietà del Consorzio ASI attigue al Brindisi Terminal, di proprietà della “Il Mondo Srl”, che sorge nell'area di Costa Morena Ovest del porto di Brindisi. Inoltre l'ente ha sottoscritto anche con la stessa Il Mondo un atto di compravendita per l'acquisto del terminal passeggeri di proprietà della società per la somma di 2,65 milioni di euro.

Gli atti si inquadrano nella volontà da tempo manifestata dall'ente portuale di disporre in zona Costa Morena di un terminal per i passeggeri attraverso l'acquisto della struttura della Il Mondo e delle aree di parcheggio del Consorzio ASI. «Vogliamo - ha confermato il presidente dell'AdSp, Ugo Patroni Griffi - trasformare Costa Morena, attualmente il principale snodo di arrivo e partenza di traghetti, ro-ro e crociere, in un hub polifunzionale, accogliente e sicuro. Abbiamo già predisposto progetti che con interventi mirati consentiranno alle forze dell'ordine e agli organi preposti controlli di security e doganali efficienti, dinamici e spediti, offrendo a tutti coloro i quali, per lavoro o vacanza, arrivano o partano dal porto di Brindisi, un'accoglienza decorosa, attraverso la strutturazione orbitale delle stazioni passeggeri. Si tratta - ha specificato - di un impianto che abbiamo già sperimentato con successo a Bari, in cui le funzioni gestite dalle agenzie (biglietteria, carte d'imbarco, ecc.) sono separate dai controlli di frontiera che, necessariamente, devono svolgersi sotto-banchina».

L'acquisizione del Brindisi Terminal non induce l'AdSP a rinunciare, sempre nella zona di Costa Morena, all'attuazione del progetto previsto ormai da anni per la realizzazione del terminal passeggeri “Le Vele”. «Con la successiva costruzione del terminal Le Vele - ha confermato Patroni Griffi - si completerà, poi, l'opera di trasformazione di Costa Morena in un polo intermodale, dove all'accresciuta connettività marittima e stradale si affiancherà un sistema di accoglienza avveniristico e sicuro».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail