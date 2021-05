25 maggio 2021

DHL Express costituirà una nuova compagnia aerea cargo in Austria

Opererà voli intra-europei utilizzando una flotta di aeromobili trasferiti dalla DHL Air UK

Il gruppo logistico DHL Express ha annunciato che costituirà una compagnia aerea cargo in Austria nell'ambito di una strategia di futura configurazione della propria rete aerea europea. A tal fine l'azienda presenterà apposita istanza alle autorità austriache con l'obiettivo di rendere operativa la nuova società aerea entro la fine di quest'anno.

La nuova compagnia aerea di trasporto merci opererà voli intra-europei utilizzando una flotta di aeromobili cargo B757 che saranno trasferiti dalla DHL Air UK, la compagnia britannica del gruppo che, nel quadro di questa strategia, svilupperà il suo nuovo ruolo di compagnia aerea intercontinentale espandendo le proprie attività e aumentando i voli tra il Regno Unito e le Americhe e l'Asia con l'ausilio dei suoi attuali B767 e con l'aggiunta di nuovi velivoli B777F alla sua flotta.





