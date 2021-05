25 maggio 2021

A Colombo si lotta per spegnere l'incendio sulla portacontenitori X-Press Pearl

Da questa notte le fiamme si sono estese a causa del forte vento

L'incendio sulla portacontainer X-Press Pearl della compagnia X-Press Feeders, divampato a bordo giovedì scorso mentre la nave impiegata sulla rotta che collega Singapore con il Golfo Persico via India (Hazira) e Sri Lanka (Colombo) era all'ancoraggio presso il porto srilankese, ha accusato oggi una recrudescenza che ha indotto ad evacuare in sicurezza l'equipaggio. L'incendio infatti, che era stato nei giorni scorsi dichiarato sotto controllo, nonostante la continua opera dei mezzi antincendio si è ulteriormente diffuso durante la notte alimentato da un forte vento. Secondo quanto riferito dalla Sri Lanka Ports Authority, l'incendio sarebbe stato causato da una reazione di prodotti chimici contenuti nei container.

X-Press ha precisato che continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità dello Sri Lanka al fine di spegnere l'incendio e salvare la nave e il suo carico, anche con l'apporto di apparecchiature antincendio specializzate giunte la scorsa notte dall'Europa.

La X-Press Pearl, che ha una capacità di carico pari a 2.750 teu, è di nuova costruzione essendo stata consegnata all'inizio di quest'anno dal cantiere navale cinese Zhoushan Changhong alla società armatrice singaporiana Sea Consortium a cui fa capo la X-Press Feeders.





