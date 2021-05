25 maggio 2021

IMO, conclusa l'analisi dei trattati sulla sicurezza delle navi in vista della la regolamentazione della navigazione autonoma

Il lavoro si è è concluso nell'ultima riunione del Comitato per la Sicurezza Marittima

Nell'ultima sessione di riunioni del Comitato per la Sicurezza Marittima dell'International Maritime Organisation (IMO) tenutasi nei giorni scorsi è stata portata a termine l'analisi sui trattati in materia di sicurezza delle navi nell'ottica di valutare quali prossimi passi compiere nel campo della regolamentazione della navigazione autonoma delle Maritime Autonomous Surface Ships (MASS). L'IMO ha evidenziato che il lavoro realizzato dal Comitato, con il completamento dell'esercizio di analisi, rappresenta un primo passo importantissimo aprendo la strada a discussioni mirate per garantire che la regolamentazione tenga il passo con gli sviluppi tecnologici.







