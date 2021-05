26 maggio 2021

L'assemblea annuale di Federagenti si terrà il 15 ottobre a Venezia in presenza

La decisione è stata assunta oggi dal consiglio direttivo

Federagenti, la federazione italiana degli agenti e raccomandatari marittimi, terrà la propria assemblea generale annuale in presenza. La riunione si terrà il prossimo 15 ottobre a Venezia. La decisione è stata assunta oggi dal consiglio direttivo dell'organizzazione, presieduto da Alessandro Santi. Federagenti ha reso noto che già nelle prossime settimane saranno messi a punto e resi pubblici i dettagli dell'evento che si tradurrà anche nell'occasione per un ricompattamento degli operatori che hanno difeso una linea del fronte particolarmente difficile e che oggi sono chiamati a dimostrare la loro capacità di stimolo e traino per il cluster marittimo e portuale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec