26 maggio 2021

Fincantieri consegna a Windstar Cruises la nave Star Legend

È stata sottoposta a Palermo ad interventi di allungamento e ammodernamento

Fincantieri ha consegnato alla Windstar Cruises la nave Star Legend, la seconda unità del piano di allungamento e ammodernamento “Star Plus Initiative” del valore di 250 milioni di dollari avviato dalla società crocieristica che vede coinvolte tre navi della classe Star: Star Breeze consegnata lo scorso anno, Star Legend e Star Pride.

Star Plus Initiative prevede tre principali fasi complesse d'intervento: l'inserimento al centro dello scafo della nave di una nuova sezione di 25,6 metri, la sostituzione dei motori di propulsione e dei diesel generatori per una navigazione più attenta all'ambiente e l'ammodernamento di numerose sale pubbliche e delle cabine.

Prima dell'intervento di allungamento Star Legend aveva una lunghezza di 134 metri, una stazza di circa 10.000 tonnellate e una capacità di 212 passeggeri. Ora, al termine dei lavori realizzati nel cantiere navale di Palermo, è lunga circa 160 metri, ha una stazza di circa 13.000 tonnellate ed è in grado di ospitare 312 passeggeri.



