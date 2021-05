26 maggio 2021

È deceduto l'operaio schiacciato ieri da un carrello elevatore nel porto di Salerno

Cordoglio e sconcerto espressi da Assoporti e ANCIP

È deceduto in nottata Matteo Leone, l'operaio schiacciato ieri da un carrello elevatore nel porto di Salerno. Vani sono stati gli sforzi compiuti dai medici del nosocomio salernitano in cui era stato ricoverato. Dolore e amarezza per il decesso del lavoratore sono stati espressi da Assoporti: «anzitutto - ha dichiarato il presidente dell'Associazione dei Porti Italiani, Rodolfo Giampieri - esprimo il profondo cordoglio di tutta l'associazione ai familiari del lavoratore portuale deceduto nel porto di Salerno, per questa tragedia che ci colpisce tutti molto».

Ricordando che soltanto poche settimane fa Assoporti aveva ribadito l'impegno a fare quanto possibile per scongiurare ulteriori incidenti nei porti e a tal fine era stato definito l'avvio, in accordo con le parti sociali, di una campagna straordinaria di sensibilizzazione per diffondere ancora di più l'attenzione su questo tema cruciale, Giampieri ha ribadito che «la sicurezza e la salute dei lavoratori è un bene sul quale non si può transigere. Sono in programma - ha aggiunto - diversi incontri sia con il cluster che con le parti sociali per affrontare anche questo tema, che deve essere portato al centro dell'attenzione di tutti. Vogliamo che il lavoro sia fonte di benessere e sicurezza, non di dolore e sofferenza. Soltanto lavorando insieme implementando la transizione tecnologica e accompagnando questa fase con una campagna di informazione e formazione adeguata possiamo puntare con decisione su sicurezza e lavoro».

L'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP) ha manifestato «un profondo sconcerto e un immenso dolore per l'incidente che ha funestato il porto di Salerno e i suoi lavoratori. La continua e incessante azione che questa associazione rivolge nei confronti dei propri associati e della portualità tutta - ha specificato la rappresentanza delle compagnie portuali italiane in una nota - non può che sentirsi fortemente frustata quando si verificano questi episodi. La qualità e la sicurezza del lavoro finalizzata in primis alla salvaguardia dei lavoratori resta uno degli obbiettivi primari di quanti operano per il miglioramento della attività portuale nel nostro paese. Siamo vicini alla famiglia e ai colleghi del lavoratore scomparso anche a nome di tutti i portuali italiani».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail