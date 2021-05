27 maggio 2021

Nei primi tre mesi del 2021 il traffico nel porto di Amburgo è cresciuto del +0,4% grazie al rialzo segnato nel mese di marzo

Il traffico dei container, con 2,2 milioni di teu, ha registrato un aumento del +1,8%

Nei primi tre mesi di quest'anno il porto di Amburgo ha movimentato 32,1 milioni di tonnellate di merci, con un lieve incremento del +0,4% sul primo trimestre del 2020, di cui circa 18,2 milioni di tonnellate di merci allo sbarco, in aumento del +3,4%, e 13,9 milioni di tonnellate all'imbarco, in calo del -2,8%. L'Autorità Portuale dello scalo tedesco ha specificato che la crescita registrata nel primo trimestre del 2021 è stata generata dal forte impulso dell'attività segnato nel solo mese di marzo, rialzo che risente del confronto con un marzo 2020 quando già si avvertivano i primi effetti della pandemia di Covid-19 sull'economia, mentre nei primi due mesi del 2021 l'attività è risultata poco dinamica.

Alex Mattern, co-amministratore della Port of Hamburg Marketing, ha precisato che, in particolare, «il mese di marzo ha segnato una svolta decisiva quanto alla movimentazione dei container. Rispetto a marzo 2020 - ha reso noto - questo è risultato superiore del +9,4%.

Nell'intero primo trimestre del 2021 il solo traffico containerizzato è risultato analogo rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno essendo stato pari a circa 22,2 milioni di tonnellate. In termini di contenitori da 20' movimentati, nei primi tre mesi di quest'anno il totale è stato di 2,20 milioni di teu (2,16 milioni nei primi tre mesi del 2020), di cui 2,0 milioni di teu pieni (1,9 milioni nei primi tre mesi del 2020) e 0,2 milioni di teu vuoti (0,2 milioni). Il traffico containerizzato di import-export è risultato pari a 1,40 milioni di teu (1,39 milioni), mentre quello di transhipment è stato di 0,80 milioni di teu (0,77 milioni).

Assai rilevante è risultata la crescita del traffico dei container con la Cina, che è il principale partner commerciale del porto tedesco, essendo stato pari a 672mila teu (+16,0%). Il traffico con gli USA, che è il secondo partner commerciale, ha totalizzato 147mila teu (+0,7%).

Nel settore delle rinfuse, il primo trimestre del 2021 il totale è stato di 9,8 milioni di tonnellate (9,5% milioni nello stesso periodo dello scorso anno), di cui 2,6 milioni di carichi liquidi (2,8 milioni), 5,5 milioni di tonnellate di rinfuse movimentate con benna (4,7 milioni) e 1,7 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (2,0 milioni). Nel segmento delle merci convenzionali il traffico è stato di 0,25 milioni di tonnellate (0,30 milioni).









