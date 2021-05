28 maggio 2021

CHEC realizzerà il più grande progetto portuale assegnato ad una società cinese in America Latina

Aggiudicato l'appalto per la prima fase del nuovo porto peruviano di Chancay

COSCO Shipping Chancay Port Co., la società partecipata al 60% dalla cinese COSCO Shipping Ports e al 40% dalla peruviana Volcan Compañia Minera che realizzerà il nuovo porto multipurpose di Chancay, 80 chilometri a nord di Lima ( del 24 gennaio 2019), ha assegnato alla China Harbour Engineering Company (CHEC) l'appalto per la costruzione della prima fase del nuovo scalo portuale peruviano.

Si tratta del più grande progetto portuale assegnato ad una società cinese in America Latina nonché il contratto di maggior importo ottenuto da un'azienda cinese in Perù.







