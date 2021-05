28 maggio 2021

La gara per il servizio marittimo ro-pax Genova-Porto Torres sarebbe da rifare

L'Ansa annuncia che Tirrenia-CIN e GNV sarebbero state escluse dal bando

La gara per l'affidamento del servizio marittimo pubblico tra Genova e Porto Torres per garantire la continuità territoriale con la Sardegna sarebbe da rifare. Secondo quanto riferito oggi dall'agenzia di stampa Ansa, le compagnie di navigazione Tirrenia-CIN e GNV, le uniche rimaste in gara per l'affidamento dell'attività, sarebbero state escluse dal bando. Specificando che tale indiscrezione potrà essere confermata solo quando Invitalia, che ha gestito la gara, pubblicherà l'esito definitivo della procedura, l'Ansa ha ricordato che sul bando pesa anche il ricorso presentato dal gruppo Grimaldi al Tar del Lazio che sarà discusso il prossimo 4 giugno.







