28 maggio 2021

Gaetano Vinci è il nuovo presidente di Asamar Sicilia

Gabriele Geraci vice presidente e Bruno Ferreri segretario dell'associazione

Gaetano Vinci è il nuovo presidente di Asamar Sicilia, l'Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi della Sicilia. Vinci, che subentra a Domenico Speciale che è stato al timone dell'organizzazione dal febbraio 2019, è titolare della Vinci Marittima, da oltre quarant'anni operativa nel porto di Augusta, ed ha già ricoperto il ruolo di vice presidente regionale e componente del consiglio nazionale di Federagenti.

Illustrando le linee guida della sua presidenza, Vinci ha spiegato che si concretizzeranno in uno sforzo per allargare la base degli associati su tutto il territorio regionale, in una collaborazione con tutti gli operatori impegnati in una crescita del settore marittimo in Sicilia nonché con le amministrazioni in primis per favorire, attraverso un upgrading informatico, la velocizzazione delle pratiche.

Vinci, che ha ringraziato il suo predecessore per l'azione svolta, alla guida di Asamar Sicilia affiancato da Gabriele Geraci della Fratelli Bonanno di Catania, confermato vice presidente, e da Bruno Ferreri della Cap. S. Romeo & C. Ferreri di Augusta nel ruolo di segretario dell'associazione.



