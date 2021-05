28 maggio 2021

Continua la ripresa degli scambi commerciali mondiali

La WTO evidenzia l'impressionante risultato del trasporto marittimo containerizzato

Nei primi mesi di quest'anno il commercio mondiale sta continuando a riprendersi dopo il rapido ma breve calo causato dalla pandemia di Covid-19 nel secondo trimestre dello scorso anno. Lo spiega la World Trade Organization (WTO) presentando l'ultima lettura del proprio barometro ideato per analizzare l'andamento degli scambi commerciali mondiali, che fornisce informazioni in tempo reale sullo sviluppo degli scambi di merci rispetto alle tendenze recenti. L'attuale lettura del barometro è 109,7, ovvero quasi 10 punti al di sopra del valore di base di 100 e in aumento di 21,6 punti su base annua. Tale lettura - precisa la WTO - riflette sia la forza dell'attuale ripresa che la profondità dello shock dello scorso anno causato dalla crisi sanitaria.

Nell'ultimo mese tutti gli indici che compongono il “Goods trade barometer” sono stati al di sopra del trend e in aumento, evidenziando la natura generalizzata della ripresa e segnalando un ritmo accelerato di espansione del commercio.

La WTO rende noto che, tra gli indici dei componenti del barometro, i maggiori incrementi sono stati registrati dagli ordini di esportazione (114,8), dal trasporto aereo (111,1) e dai componenti elettronici (115,2), che - ricorda l'organizzazione - sono tutti altamente predittivi degli sviluppi commerciali a breve termine. Inoltre la WTO rileva che la forza dell'indice dei prodotti automobilistici (105,5) potrebbe riflettere il miglioramento del sentiment dei consumatori dato che la fiducia è strettamente collegata alle vendite di beni durevoli. Ciò vale anche per le materie prime agricole (105,4), che sono per lo più costituite da legno destinato all'edilizia abitativa. Infine - evidenzia ancora la WTO - il buon risultato del trasporto marittimo di container (106,7) è più impressionante alla luce del fatto che le spedizioni via mare hanno resistito bene durante la pandemia e di conseguenza hanno avuto meno terreno da recuperare.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail