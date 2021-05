31 maggio 2021

Approvato il bilancio consuntivo 2020 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro

L'avanzo di amministrazione è di oltre 131 milioni di euro

Oggi il Comitato portuale di Gioia Tauro ha approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020 dell'Autorità Portuale che aveva già registrato il parere favorevole dei revisori dei conti. Il documento presenta un avanzo di amministrazione di oltre 131 milioni di euro. L'ente ha ricordato che si tratta di somme in parte già vincolate alla valorizzazione infrastrutturale degli scali portuali che ricadono nella circoscrizione dell'Autorità Portuale, tra cui il bacino di carenaggio per il porto di Gioia Tauro, per il quale l'ente ha destinato 40 milioni di euro, e altre opere infrastrutturali ritenute strategiche in base a quanto definito nel Piano Operativo Triennale 2021-2023.

Dall'illustrazione della rendicontazione, da parte del dirigente dell'Area Finanza dell'ente, Luigi Ventrici, emerge che lo scorso anno l'ammontare delle entrate è stato di oltre 25,4 milioni di euro a fronte di circa 14,9 milioni di euro destinati alle uscite. Sono stati riscossi complessivamente 24,8 milioni di euro mentre i pagamenti effettuati hanno avuto una consistenza di 14,8 milioni di euro. Inoltre è stato rilevato l'aumento di 10 milioni di euro del valore di cassa, che è passato dagli iniziali 141 milioni di euro relativi alla chiusura del 2019 agli oltre 151 milioni di euro di fine esercizio 2020. L'Autorità Portuale ha sottolineato che si tratta di somme liquide importanti, che hanno una chiara destinazione d'uso e sono immediatamente disponibili per finanziare ulteriori opere infrastrutturali.



