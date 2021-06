1 giugno 2021

Accordo RCG e Pasifik Euroasia per i trasporti ferroviari tra Asia ed Europa via Turchia

I servizi delle due società convergeranno sul terminal turco di Köseköy

La società ferroviaria austriaca Rail Cargo Group (RCG) e quella turca Pasifik Euroasia hanno stretto una partnership con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il trasporto ferroviario delle merci tra Asia ed Europa, imperniando le rispettive attività su questa direttrice sul terminal turco di Köseköy. L'accordo è basato sui trasporti realizzati dall'azienda turca tra l'Asia (Azerbaigian, Kazakistan, Uzbekistan e Cina) e il terminal di Köseköy e su quelli effettuati da RCG fra Turchia ed Europa attraverso il terminal di Halkali (Istanbul) con dieci rotazioni complete alla settimana. Con l'avvio della collaborazione questi ultimi servizi serviranno anche il terminal di Köseköy, nella parte asiatica della Turchia.







