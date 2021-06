1 giugno 2021

Genova Trasporti Marittimi compra il traghetto Ichnusa

È stato ceduto da BN di Navigazione

Genova Trasporti Marittimi (GTM), la joint venture paritetica fra le genovesi Finsea e San Giorgio del Porto, ha comprato da BN di Navigazione il traghetto Ichnusa, utilizzata in passato dalla compagnia di navigazione elbana per operare la linea estiva tra Santa Teresa di Gallura in Sardegna e Bonifacio in Corsica. Con la nave GTM opererà, già a partire dalla stagione in corso, la linea che collega la Sardegna con la Corsica entrando in un mercato attualmente servito solo da Moby Lines.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec