3 giugno 2021

A tredici giorni dallo scoppio dell'incendio la portacontainer X-Press Pearl è affondata

Si è posata sul fondale a -21 metri di profondità

A tredici giorni dallo scoppio dell'incendio sulla portacontenitori X-Press Pearl, nonostante gli sforzi per contenere e spegnere le fiamme, ieri la nave è affondata posandosi sul fondale a -21 metri di profondità al largo del porto srilankese di Colombo. A fronte delle ripetute rassicurazioni sull'avvenuto spegnimento dell'incendio diffuse dalla compagnia armatrice X-Press Feeders, dalle numerose immagini diffuse dai mezzi delle istituzioni locali intervenuti per prestare soccorso risultavano evidenti i gravi danni allo scafo causati dalle fiamme e dalle esplosioni avvenute a bordo.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail