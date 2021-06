3 giugno 2021

Nei primi tre mesi del 2021 i ricavi del RINA sono ammontati a 121 milioni di euro

Nel 2020 sono stati pari a 495 milioni di euro

La società di certificazione e classificazione RINA ha reso noto di aver chiuso il primo trimestre del 2021 con ricavi pari a circa 121 milioni di euro, in linea - ha specificato la società - con il budget e nonostante il permanere delle incertezze e delle complessità legate alla pandemia. L'azienda ha precisato che l'andamento delle business unit e la raccolta ordini a quasi 200 milioni di euro permettono di confermare la guidance economico-finanziaria per il 2021. Inoltre la copertura dei backlog a livello di gruppo risulta pari all'85% e la performance finanziaria netta è in linea con le previsioni.

L'assemblea dei soci di RINA ha approvato il bilancio 2020 che vede i ricavi netti pari a circa 495 milioni di euro, in crescita di circa il +4% rispetto al 2019, ed un utile netto di 4,5 milioni di euro contro i 3,1 milioni di euro dell'anno precedente.







