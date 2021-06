3 giugno 2021

L'austriaca Gebrüder Weiss acquisisce la filiale bulgara della Rhenus Group

La transazione è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust

Il gruppo logistico tedesco Rhenus ha ceduto le proprie attività in Bulgaria all'austriaca Gebrüder Weiss. La vendita della Rhenus Bulgaria OOD, che è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust, include, oltre al passaggio al gruppo logistico austriaco dei circa 100 dipendenti della Rhenus Bulgaria, le attività e beni della società a Sofia, Burgas, Svilengrad, Varna e Plovdiv.

«Con l'acquisizione dei clienti e dei dipendenti di Rhenus Bulgaria - ha sottolineato l'amministratore delegato della Gebrüder Weiss, Wolfram Senger-Weiss - raddoppiamo l'entità della nostra unità in Bulgaria, dove opera da molto tempo con successo, e rappresenta il primo importante passo del nostro sviluppo rendendoci in grado di ampliare notevolmente la nostra presenza nel mercato bulgaro relativamente alle spedizioni internazionali e alla logistica e rafforza la nostra rete di distribuzione con ulteriori sedi. Questa acquisizione - ha inoltre precisato - rappresenta il nostro ingresso nel segmento delle consegne a domicilio in Bulgaria e amplia la nostra copertura geografica nella regione».

Il gruppo logistico Gebrüder Weiss è attivo in Bulgaria dal 1993 con le due sedi di Sofia e Varna offrendo servizi di trasporto terrestre, aereo e marittimo ed altri servizi logistici.



