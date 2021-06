3 giugno 2021

Effettuata la consegna alle imprese di capannoni nell'ambito del riassetto dell'area delle riparazioni navali di Genova

In origine destinati a deposito e stoccaggio materiale, potranno ora essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività propria dei concessionari

Nell'ambito del riassetto dell'area delle riparazioni navali del porto di Genova, oggi i capannoni situati nella parte industriale dello scalo sono stati formalmente consegnati ai concessionari Amico & Co. Srl, Ferfrigor Porto Srl, Gennaro Srl, Lagomarsino Anielli Srl e Naval Diesel Srl. Si tratta del raggruppamento di capannoni a levante del distretto industriale delle riparazioni navali, realizzati per una parte agli inizi degli anni Duemila e successivamente ampliati con la realizzazione di ulteriori nove moduli, che prevedono sostanzialmente una zona operativa a piano terra, mentre nei livelli superiori includono locali di servizio e accessori per le altre attività, quali spogliatoi, locali direzionali con uffici singoli e open space.

I capannoni, in origine destinati soltanto per attività di deposito e stoccaggio materiale, in considerazione dell'avvenuta consegna anticipata dopo l'assenso della Commissione Collaudo, possono ora essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività di impresa propria dei concessionari del settore riparazioni navali.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha precisato che a breve troverà conclusione anche il procedimento comparativo in corso relativamente ai rimanenti ulteriori due moduli e mezzo, che anche in questo caso verranno prima consegnati per mero deposito e, una volta eseguiti i lavori di impiantistica e ottenuta l'anticipata consegna, per lo svolgimento dell'attività di impresa.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail