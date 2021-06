4 giugno 2021

Con l'offerta secondaria ZIM mira ad ottenere 320 milioni di dollari

Proposto un prezzo per azione di 40 dollari

La compagnia di navigazione israeliana ZIM, che all'inizio di quest'anno ha fatto il proprio ingresso nel listino della Borsa di New York, ha annunciato oggi che i 6,97 milioni di azioni ordinarie cedute da azionisti della società nell'ambito dell'offerta secondaria decisa dall'azienda saranno vendute al pubblico per 40,0 dollari per ciascun titolo (ieri il prezzo di chiusura è stato di 40,9 dollari), per un valore dell'intera offerta di 279 milioni di dollari. La proposta include un'opzione, esercitabile entro 30 giorni dal lancio dell'offerta, per acquistare ulteriori 1,05 milioni di azioni al medesimo prezzo, per un totale di quasi 42 milioni di dollari.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec