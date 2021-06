4 giugno 2021

La flotta di Rimorchiatori Riuniti Panfido si arricchisce di un ulteriore mezzo navale

Il rimorchiatore “Vortex” sarà impiegato nel porto di Venezia

É giunto oggi nel porto di Venezia il Vortex, che entra a far parte della flotta dei rimorchiatori della Rimorchiatori Riuniti Panfido. Si tratta di un mezzo navale ad elevata prestazione sia in acque portuali che in mare aperto. Della stazza lorda di 839 tonnellate, l'unità è lunga 38,7 metri e larga 14,6. Il rimorchiatore ha una potenza motori di 7208 BHP, una capacità di tiro a punto fisso fino a 73 tonnellate ed è dotato di potenti dispositivi per i servizi antincendio e antinquinamento. Costruito nel 2010 dai cantieri spagnoli Astilleros Gondan su progetto Robert Allan Ldt, il mezzo ha prestato servizio nel Mar del Nord sotto bandiera norvegese.

«Con questo ulteriore investimento - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato della Rimorchiatori Riuniti Panfido, Davide Calderan - oggi la flotta del nostro gruppo ha raggiunto le 26 unità. Proseguiamo il nostro piano di rafforzamento volto a garantire al porto di Venezia un servizio di rimorchio sempre più efficace e competitivo, anche in relazione alla particolarità della laguna ed alle moderne dimensioni delle flotte degli utenti. Il Vortex è destinato a prestare servizio a Venezia in rinforzo alla flotta di 13 rimorchiatori attualmente in concessione, in virtù delle ordinanze di obbligatorietà esistenti specialmente per le navi da crociera, che richiedono rimorchiatori di grossa potenza».





