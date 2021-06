4 giugno 2021

Dal Fondo complementare al PNRR ulteriori fondi per i porti di Augusta e Catania

L'AdSP della Sicilia Orientale annuncia nuove risorse per oltre 159 milioni di euro

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha reso noto che nel decreto legge n. 59 del 6 maggio scorso, nell'ambito del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i porti di Augusta e Catania hanno ottenuto ulteriori finanziamenti. In particolare, lo scalo catanese riceverà 70,0 milioni di euro per il consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea del porto e il rafforzamento e potenziamento della testata e 56,5 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine. Per il porto di Augusta sono previsti 32,6 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine del Porto Commerciale.







