7 giugno 2021

La maltese Mariner Shipping del gruppo Hili ha acquisito la connazionale Tubeline

Tubeline è attiva nelle spedizioni aeree e marittime e nelle consegne espresso

La britannica Hili Company, attraverso la propria filiale maltese Mariner Shipping attiva nei settori terminalistico e portuale, ha acquisito la Tubeline Ltd., casa di spedizioni maltese che opera sia nel comparto delle spedizioni aeree e marittime che in quello delle consegne espresso.

Il gruppo Hili Company è presente in Italia attraverso la Terminal Intermodale Venezia (TIV), società partecipata dalla Mariner assieme alla Marinvest del gruppo Mediterranean Shipping company (MSC) che opera un terminal per container e merci varie nel porto commerciale di Marghera a Venezia.







