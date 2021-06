7 giugno 2021

Partnership tra Nova Marine Carriers e Aug.Bolten

Progetto per l'istituzione di un pool per la gestione di navi handysize

La svizzera Nova Marine Carriers, società con una flotta di oltre 80 navi portarinfuse che fa capo alle famiglie Romeo e Bolfo/Gozzi, ha acquisito una partecipazione strategica nella governance della compagnia tedesca Aug.Bolten, società con sede a Amburgo che figura nelle liste dello Stock Exchange della città hanseatica già nel 1801 e che dispone tra l'altro di un'importante testa di ponte al Pireo dove la compagnia opera da anni con una base per la gestione commerciale tecnica in collegamento con una filiale filippina per il manning.

L'operazione prevede la costituzione di una joint venture e la pianificazione di un pool per la gestione di navi handysize. «La ripresa del mercato bulk - ha spiegato Gehrard Binder, azionista della Aug. Bolten - ha favorito nuove opportunità e ha quindi soffiato nelle vele della nuova società in joint venture. Siamo estremamente ottimisti circa la possibilità di rafforzare in modo sostanziale le nostre operazioni in pool. Nova Marine mette in campo una solida equity e contratti importanti e ciò renderà possibile lo sviluppo congiunto di nuove idee».

L'amministratore delegato di Nova Marine Carriers, Vincenzo Romeo, ha sottolineato che «questa operazione segna un'altra importante pietra miliare nello sviluppo della flotta handysize del gruppo Nova Marine e fornisce la possibilità di rafforzamento in nuove aree geografiche. Giocare un ruolo da protagonisti nelle due piazze storiche dello shipping mondiale, Amburgo e Atene - ha evidenziato Romeo - è da un lato motivo di orgoglio, dall'altro la conferma di grande vitalità dell'armamento italiano e mediterraneo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail