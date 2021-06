8 giugno 2021

Wan Hai Lines effettuerà un proprio servizio indipendente sulla rotta Asia - East Coast USA

Avrà frequenza settimanale e sarà realizzato con dieci navi

Wan Hai Lines (WHL), la terza compagnia di navigazione containerizzata taiwanese per capacità della flotta che nei giorni scorsi è diventata il decimo vettore mondiale di questo mercato grazie al suo rilevante programma di nuove costruzioni, ha annunciato che inaugurerà un proprio servizio marittimo indipendente sulla rotta tra l'Asia e la costa orientale degli Stati Uniti.

La nuova linea, denominata AA7, verrà avviata il prossimo 18 giugno con partenza da Taipei e verrà realizzata con dieci portacontainer della capacità di 2.800-4.000 teu. Il servizio avrà una frequenza settimanale e toccherà i porti di Taipei, Xiamen, Shekou, Cai Mep, New York, Savannah e Taipei.







