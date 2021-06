8 giugno 2021

Invitalia ha fatto il punto sulle gare per i servizi di trasporto marittimo pubblico con le isole

Grimaldi Euromed ha rinunciato ai ricorsi relativi alle tratte Genova-Porto Torres e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari

Invitalia, l'agenzia per lo sviluppo del Ministero dell'Economia, ha fatto il punto sulle gare che sta gestendo per affidare in concessione i servizi di trasporto marittimo pubblico di passeggeri, veicoli e merci con le isole. L'agenzia ha ricordato che l'affidamento di tali servizi sulla rotta Napoli-Cagliari-Palermo per la durata di cinque anni, per un importo di oltre 33 milioni di euro, è stata aggiudicata all'operatore Grimaldi Euromed con un ribasso di circa il 18%, mentre l'affidamento dei servizi sulla tratta Termoli-Tremiti, per la durata di tre anni e per un importo di oltre 12 milioni di euro, è stata aggiudicata all'operatore Navigazione Libera del Golfo con un ribasso di circa il 5%.

Quanto invece all'affidamento dei servizi sulla tratta Genova-Porto Torres, per la durata di cinque anni e per un importo di circa 25 milioni di euro, Invitalia ha ricordato che la procedura verrà riavviata dopo l'esclusione dei due operatori partecipanti alla procedura, Compagnia Italiana di Navigazione e Grandi Navi Veloci.

La quarta procedura, relativa all'affidamento dei servizi di trasporto marittimo sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, è andata deserta e si attendono gli esiti dell'avviso della procedura negoziata indetta successivamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'affidamento del servizio per il periodo compreso tra il primo luglio e il 31 dicembre 2021.

Invitalia ha reso noto infine che, relativamente alle gare per le tratte Genova-Porto Torres e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari che sono state oggetto di ricorso da parte dell'operatore Grimaldi Euromed, a seguito della decisione del TAR Lazio di respingere la sospensiva e rinviare al merito, lo scorso 4 giugno il ricorrente ha rinunciato a entrambi i ricorsi.



