8 giugno 2021

Nuova sede di Pesto Agents nel porto turistico di Roma per i servizi ai superyacht

Supporterà clienti da Roma a Civitavecchia, Anzio e Nettuno, Ventotene e Isole Pontine fino a Gaeta e Formia

La genovese Pesto Sea Group, che da 55 anni opera a livello internazionale nell'accoglienza ed assistenza ai grandi yacht assicurando forniture di bordo e bunkeraggio sia nella stagione del charter che nel periodo invernale, ha aperto nel Porto Turistico di Roma una nuova sede di Pesto Agents per il supporto tecnico, fiscale e logistico dei superyacht, e la completa gestione della permanenza degli ospiti, dei comandanti e degli equipaggi.

La nuova sede di Roma, attraverso cui Pesto Agents può supportare clienti da Roma a Civitavecchia, Anzio e Nettuno, Ventotene e Isole Pontine fino a Gaeta e Formia, si aggiunge alle sedi dell'azienda a Genova, Portofino, Imperia, La Spezia, Napoli e Venezia dove ogni anno vengono gestite in media 1.200 toccate di superyacht e oltre 10.000 persone di equipaggio e 5.000 ospiti.

«Grazie al nuovo ufficio a Roma e a due agenti sul territorio - ha spiegato l'amministratore di Pesto Sea Group, Massimiliano Pesto - saremo ancora più vicini ai nostri clienti riuscendo a velocizzare e ottimizzare la pianificazione di ogni dettaglio della crociera e offrire un'esperienza esclusiva e su misura per le esigenze e le aspettative degli ospiti dei superyacht. In un momento di difficoltà e stallo a livello mondiale, Pesto Sea Group ha continuato a crescere e migliorarsi, a conferma della solidità del Gruppo e del valore del nostro lavoro quotidiano a supporto della grande nautica da diporto, un settore fondamentale per l'economia nazionale e del territorio».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail